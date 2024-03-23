Тысячи букв в одном слове: что означает самое длинное слово английского языка

Гиппопотомонстросескипедалофобия — это термин, который означает страх длинных слов и состоит из 32-х букв. Однако это далеко не самое длинное слово английского языка. Значительно больше состоит из 189 819 букв.

Вы когда-нибудь задумывались над тем, какое самое длинное слово в английском языке? Возможно, вы слышали об "антидестабилизационизме" (antidisestablishmentarianism) — термине, который означает "противодействие прекращению государственной поддержки или признанию установленной церкви". Но оказывается, в глубинах английской лексики скрываются гораздо более длинные слова, пишет IFLScience.

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Одно из претендентов на самое длинное слово можно произносить целых три часа! Оно начинается с "метионил..." и заканчивается на "...изолейцин", охватывая 189 819 букв. В 2017 году популярный ютубер MrBeast попытался произнести это слово, и ему удалось сделать это чуть менее чем за 2 часа. Другие попытки, как сообщается, занимали до 3 часов!

Это ужасное слово на самом деле является полным химическим названием белка под названием титин, который является рекордсменом среди самых больших известных белков. Титин состоит из более 34 000 аминокислот, и его химическое название, по сути, перечисляет их все в одном слове.

Однако некоторые эксперты утверждают, что это не совсем "слово" в традиционном понимании. Вы не найдете его в обычном словаре, поскольку большинство лингвистов считают такие названия больше похожими на "словесные формулы", чем на настоящие слова.

Если вы ищете более традиционного претендента, обратите внимание на "пневмоультрамикроскопический кремниево-вулканокониоз" (pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis) — слово, состоящее из 45 букв. Оно обозначает заболевание легких, вызванное вдыханием крошечных частиц кремнезема, образующихся при извержении вулканов. Но не надейтесь услышать это слово в повседневной речи — это скорее технический термин.

Некоторые энтузиасты языка ставят под сомнение правомерность этого слова, утверждая, что оно искусственно создано для побития рекордов. На самом деле его придумал в 1930-х годах Эверетт М. Смит, бывший президент Национальной лиги головоломок, а потому оно не развилось естественным путем через общеупотребительное использование.

Английский — не единственный язык с длинными словами. Немецкий, например, славится своими сложными словами, в которых несколько слов смешиваются вместе. Одно из таких немецких слов, "Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz", состоит из 63 букв и описывает закон, связанный с маркировкой говядины во время кризиса BSE в 1999 году.

Но, пожалуй, абсолютным рекордсменом является санскритское слово, признанное Книгой рекордов Гиннеса. Оно состоит из 195 символов, что соответствует потрясающим 428 буквам латинского алфавита. Это слово описывает регион Тамил Наду в Индии и является чудом лингвистической сложности: निरन्तरान्धकारित-दिगन्तर-कन्दलदमन्द-सुधारस-बिन्दु-सान्द्रतर-घनाघन-वृन्द-सन्देहकर-स्यन्दमान-मकरन्द-बिन्दु-बन्धुरतर-माकन्द-तरु-कुल-तल्प-कल्प-मृदुल-सिकता-जाल-जटिल-मूल-तल-मरुवक-मिलदलघु-लघु-लय-कलित-रमणीय-पानीय-शालिका-बालिका-करार-विन्द-गलन्तिका-गलदेला-लवङ्ग-पाटल-घनसार-कस्तूरिकातिसौरभ-मेदुर-लघुतर-मधुर-शीतलतर-सलिलधारा-निराकरिष्णु-तदीय-विमल-विलोचन-मयूख-रेखापसारित-पिपासायास-पथिक-लोकान्.

Ранее Фокус писал о парадоксе пескетарианства, формы питания, в которой люди отказываются от мяса животных, но едят рыбу. Этот парадокс является конфликтом между симпатией к животным и одновременно поддержкой индустрии, которая убивает животных.

Также мы рассказывали о произведении сестры Шекспира, которое обнаружили ученые. Ранее исследователи считали, что оно было написано отцом Шекспира, однако это было ошибкой.