Космический туризм может вызвать рак у людей: в чем причина

В ближайшем будущем полеты в космос могут стать таким же обычным явлением, как перелеты с одного континента на другой, но там очень много радиации.

В течение ближайших 10-20 лет полеты в космос могут стать обыденным явлением, таким же как перелеты на самолете с одного континента на другой. И скорее всего увеличится количество космических туристов, которые захотят увидеть Землю из космоса. Но такое путешествие связано с огромным риском получить высокую дозу облучения в следствие изменений космической погоды. Например, излучение, исходящее от солнечных вспышек, может нанести серьезный вред здоровью космических туристов. Ученые из Университета Суррея обнаружили, что действующее законодательство и правила недостаточны для защиты космических туристов от радиации в космосе, пишет Inverse.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые считают, что изменения космической погоды могут привести к тому, что космические туристы могут получить дозу радиации в 100 миллизиверт (мЗв). При этом для обычного человека максимальная доза радиации составляет 1 мЗв в год.

При этом ученые указывают на то, что действующее законодательство и правила, которые касаются потенциального радиационного воздействия на космических туристов, ограничены и в значительной степени не проверены. Рекомендации по безопасности больше касаются обычных полетов в космос и не предназначены для космического туризма.

Низкий естественный радиационный фон на Земле не оказывает особого влияния на людей. Но воздействие повышенного уровня ионизирующего излучения в космосе может привести к повреждению ДНК. Поэтому космические туристы имеют высокий шанс заболеть раком, считают ученые.

Например, излучение, исходящее от солнечных вспышек, может нанести серьезный вред здоровью космических туристов. Ученые из Университета Суррея обнаружили, что действующее законодательство и правила недостаточны для защиты космических туристов от радиации в космосе Фото: NASA

Предыдущие исследования были сосредоточены на оценке потенциального риска для астронавтов от радиационного воздействия и длительных миссий в глубокий космос. Но они не учитывали риски для тех, кто совершает короткие полеты в космос в качестве туристов.

По слова мученых, любые правила, которые касаются космических полетов сейчас более ориентированы на экипаж космического корабля, а не на пассажиров.

Авторы исследования считают, что представители индустрии космического туризма не в полной мере осведомлены о рисках от космической радиации.

Поэтому ученые рекомендуют регулирующим органам сотрудничать с компаниями космического туризма и производителями космических кораблей, чтобы понять технические проблемы и риски, связанные с новыми космическими полетами. И конечно же нужно создать новые правила для космических полетов, которые будут учитывать разувающуюся отрасль космического туризма. В частности, эти правила должны учитывать воздействие космической радиации на человека.

Как уже писал Фокус, компания из США представила самую большую капсулу для полетов туристов в космос. С помощью этой капсулы туристы смогут подняться на высоту более 30 км и наслаждаться прекрасными видами Земли и космоса.

Также Фокус писал о том, что во время полного солнечного затмения в апреле 2024 года на Солнце будут видны мощные взрывы. Ученые предполагают, что Солнце вступило в фазу своей самой высокой активности, а потому можно будет увидеть разные взрывные явления.