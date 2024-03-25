Космический туризм может вызвать рак у людей: в чем причина
В ближайшем будущем полеты в космос могут стать таким же обычным явлением, как перелеты с одного континента на другой, но там очень много радиации.
В течение ближайших 10-20 лет полеты в космос могут стать обыденным явлением, таким же как перелеты на самолете с одного континента на другой. И скорее всего увеличится количество космических туристов, которые захотят увидеть Землю из космоса. Но такое путешествие связано с огромным риском получить высокую дозу облучения в следствие изменений космической погоды. Например, излучение, исходящее от солнечных вспышек, может нанести серьезный вред здоровью космических туристов. Ученые из Университета Суррея обнаружили, что действующее законодательство и правила недостаточны для защиты космических туристов от радиации в космосе, пишет Inverse.
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Ученые считают, что изменения космической погоды могут привести к тому, что космические туристы могут получить дозу радиации в 100 миллизиверт (мЗв). При этом для обычного человека максимальная доза радиации составляет 1 мЗв в год.
При этом ученые указывают на то, что действующее законодательство и правила, которые касаются потенциального радиационного воздействия на космических туристов, ограничены и в значительной степени не проверены. Рекомендации по безопасности больше касаются обычных полетов в космос и не предназначены для космического туризма.
Низкий естественный радиационный фон на Земле не оказывает особого влияния на людей. Но воздействие повышенного уровня ионизирующего излучения в космосе может привести к повреждению ДНК. Поэтому космические туристы имеют высокий шанс заболеть раком, считают ученые.
Предыдущие исследования были сосредоточены на оценке потенциального риска для астронавтов от радиационного воздействия и длительных миссий в глубокий космос. Но они не учитывали риски для тех, кто совершает короткие полеты в космос в качестве туристов.
По слова мученых, любые правила, которые касаются космических полетов сейчас более ориентированы на экипаж космического корабля, а не на пассажиров.
Авторы исследования считают, что представители индустрии космического туризма не в полной мере осведомлены о рисках от космической радиации.
Поэтому ученые рекомендуют регулирующим органам сотрудничать с компаниями космического туризма и производителями космических кораблей, чтобы понять технические проблемы и риски, связанные с новыми космическими полетами. И конечно же нужно создать новые правила для космических полетов, которые будут учитывать разувающуюся отрасль космического туризма. В частности, эти правила должны учитывать воздействие космической радиации на человека.
Как уже писал Фокус, компания из США представила самую большую капсулу для полетов туристов в космос. С помощью этой капсулы туристы смогут подняться на высоту более 30 км и наслаждаться прекрасными видами Земли и космоса.
Также Фокус писал о том, что во время полного солнечного затмения в апреле 2024 года на Солнце будут видны мощные взрывы. Ученые предполагают, что Солнце вступило в фазу своей самой высокой активности, а потому можно будет увидеть разные взрывные явления.