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Самый древний в мире десерт похожий на кутью: где он появился и что в него входит

Ася Небор-Николайчук
Фото: Википедия | Самый старый в мире десерт, Ашуре, появился на Ближнем Востоке тысячи лет назад

Хотя за свою историю человечество придумало тысячи разнообразных десертов, самый старый из них может показаться странным. Этот десерт появился на древнем Ближнем Востоке и на самом деле знаком украинской кухне.

Современный выбор десертов огромен: от наслаждения мороженым до классического яблочного крамбла. Однако история десертов насчитывает тысячи лет и первый десерт связан с библейским рассказом, пишет IFLScience.

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Тысячи лет назад, на древнем Ближнем Востоке, регионе, охватывающем современные страны, такие как Турция, Армения и Ирак, возникла традиция, связанная с Ноевым ковчегом.

Согласно легенде, после того, как ковчег остановился на горе Арарат в Турции после Великого потопа, Ной и его семья отпраздновали спадение воды, приготовив кашеобразное блюдо из ингредиентов, оставшихся в лодке. Так появился ашуре (произносится как а-шу-рей), или "Ноев пудинг".

Вероятно, древние люди начали есть ашуре в честь приземления ковчега, и эта традиция сохранилась по сей день. В Турции его празднуют на Ашуру, 10-й день исламского календарного месяца Мухаррам, когда семьи и соседи собираются, чтобы приготовить Ноев пудинг.

Интересно, что ашуре не ограничивается Турцией или определенной религиозной группой. Ашуре — это десерт, которым наслаждаются в разных регионах, в частности в Армении и на Балканах, и что традиционно готовят во время праздников в иудаизме и христианстве.

Хотя не существует единого рецепта ашуре, он обычно состоит из пшеницы, белой фасоли и нута. Эти ингредиенты могут показаться нетипичными для десерта, но вместе они создают уникальное и вкусное блюдо.

Добавление орехов, фруктов и специй, таких как абрикосы, гранатовые зерна, инжир, фисташки и корица, превращает его в сладкое и изысканное угощение. Ингредиенты могут отличаться в разных местах и от человека к человеку, что делает каждый рецепт уникальным.

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