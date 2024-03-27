Самый древний в мире десерт похожий на кутью: где он появился и что в него входит

Хотя за свою историю человечество придумало тысячи разнообразных десертов, самый старый из них может показаться странным. Этот десерт появился на древнем Ближнем Востоке и на самом деле знаком украинской кухне.

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Современный выбор десертов огромен: от наслаждения мороженым до классического яблочного крамбла. Однако история десертов насчитывает тысячи лет и первый десерт связан с библейским рассказом, пишет IFLScience.

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Тысячи лет назад, на древнем Ближнем Востоке, регионе, охватывающем современные страны, такие как Турция, Армения и Ирак, возникла традиция, связанная с Ноевым ковчегом.

Согласно легенде, после того, как ковчег остановился на горе Арарат в Турции после Великого потопа, Ной и его семья отпраздновали спадение воды, приготовив кашеобразное блюдо из ингредиентов, оставшихся в лодке. Так появился ашуре (произносится как а-шу-рей), или "Ноев пудинг".

Вероятно, древние люди начали есть ашуре в честь приземления ковчега, и эта традиция сохранилась по сей день. В Турции его празднуют на Ашуру, 10-й день исламского календарного месяца Мухаррам, когда семьи и соседи собираются, чтобы приготовить Ноев пудинг.

Интересно, что ашуре не ограничивается Турцией или определенной религиозной группой. Ашуре — это десерт, которым наслаждаются в разных регионах, в частности в Армении и на Балканах, и что традиционно готовят во время праздников в иудаизме и христианстве.

Хотя не существует единого рецепта ашуре, он обычно состоит из пшеницы, белой фасоли и нута. Эти ингредиенты могут показаться нетипичными для десерта, но вместе они создают уникальное и вкусное блюдо.

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Добавление орехов, фруктов и специй, таких как абрикосы, гранатовые зерна, инжир, фисташки и корица, превращает его в сладкое и изысканное угощение. Ингредиенты могут отличаться в разных местах и от человека к человеку, что делает каждый рецепт уникальным.

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