Раскрыта 400-летняя загадка: создана реконструкция лица астронома Николая Коперника (фото)

Прижизненных портретов знаменитого польского астронома не сохранилось, а потому точно неизвестно, как он выглядел на самом деле. Реконструкция лица дает ответ на этот вопрос.

Польский астроном Николай Коперник (1473 -1543) произвел настоящую революцию в астрономии. Вопреки бытующему еще со времен античности мнению о том, что Земля является центром Вселенной, вокруг которой вращается Солнце и звезды, ученый заявил, что на самом деле это не так. Таким образом он представил гелиоцентрическую систему мира, в которой Земля и все планеты вращаются вокруг Солнца. Но эта идея была принята не сразу и оказалась запрещенной. Но самая большая загадка состоит в том, что никто точно не знает, как выглядел знаменитый астроном. Теперь же создана реконструкция лица астронома и предполагается, что именно так скорее всего выглядел Николай Коперник, пишет Daily Mail.

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При жизни Коперника не был нарисован ни один его портрет, а единственный автопортрет погиб во время пожара в конце 16 века. Поэтому в течение более 400 лет не было известно, как на самом деле выглядел польский астроном, ведь самый знаменитый его портрет, который нарисовали уже после смерти ученого, был создан в 1580 году. Все портреты астронома были созданы на основе его автопортрета. Но не было точной уверенности в том, что именно такое лицо было у Коперника.

Портер Николая Коперника, созданный после его смерти в 1580 году Фото: Wikipedia

Поэтому за дело взялся известный специалист по графике Сисеро Мараис из Бразилии, который уже давно занимается созданием реконструкций как известных, так и не очень, людей, которые умерли в далеком прошлом.

Для того, чтобы воссоздать облик астронома ученый использовал обнаруженный 19 лет назад в Польше череп, который как предполагается принадлежит Николаю Копернику. Но есть одна проблема. Если одни археологи уверены, что этот череп без нижней челюсти действительно является черепом Коперника, то другие считают, что это не так. Поэтому Мораис решил с помощью своей реконструкции попытаться решить и этот спор.

Создана реконструкция лица астронома и предполагается, что именно так скорее всего выглядел Николай Коперник Фото: Daily Mail

Из-за отсутствия нижней челюсти ученому сначала пришлось с помощью компьютерной томографии воссоздать общий вид черепа, то есть показать, как он мог выглядеть в цельном виде. Затем Мораис начал воссоздание лица польского астронома. Для этого, как и во время прошлых подобных реконструкций, ученый использовал данные живущих ныне людей, которые имеют схожие параметры черепа.

В результате полученное лицо оказалось очень похожим на изображение Коперника на самом известном его портрете, созданном после смерти. По словам Мораиса, существуют явные сходства с некоторыми параметрами лица на портрете, в частности это касается челюсти, носа и скул.

В результате полученное лицо оказалось очень похожим на изображение Коперника на самом известном его портрете, созданном после смерти Фото: Daily Mail

Ученые считает, что, учитывая большую схожесть созданной реконструкции лица с портретом Коперника 1580 года, можно предположить, что обнаруженный череп действительно принадлежит известному астроному. В то же время Мораис говорит, что это не является прямым доказательством данного факта и может быть простым совпадением.

Как уже писал Фокус, ученые создали реконструкцию лица женщины из 16 века, которую похоронили кирпичом во рту. Женщина умерла во время вспышки чумы и ее похоронили необычным способом, который свидетельствует о том, что ее считали вампиром.

Также Фокус писал о том, что создана реконструкция лица Данте Алигьери, которого изображают с длинным носом и острым подбородком. Но на самом деле, как считают ученые, у него был другой внешний вид.