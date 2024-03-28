Затерялся в песках и омутах: в Англии начали поиски королевских сокровищ

Археологи считают, что имеют шансы найти утраченные сокровища короля Иоанна I Безземельного. Исследователи планируют начать раскопки в Норфолке где, по их мнению, похоронены королевские драгоценности.

Археологи из Археологического общества Западного Норфолка и Королевского Линна (WNKLAS) начинают поиски затерянного сокровища короля Иоанна I Безземельного. Он родился в 1166 году в Оксфорде, Англия, и был младшим сыном Генриха II и Элеоноры Аквитанской, пишет Heritage Daily.

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Несмотря на королевское происхождение, правление Иоанна, которое началось в 1199 году, полное беспорядков, что принесло ему репутацию одного из самых противоречивых монархов Англии. Его конфликты с Филиппом II Французским и споры с баронами переросли в массовые беспорядки.

Кульминацией этого напряжения стал исторический момент в Раннемеде, когда Иоанн неохотно согласился на условия Великой хартии вольностей — основополагающего документа, призванного ограничить власть короля. Однако несоблюдение Иоанном этих договоренностей привело к дальнейшим распрям, что побудило его баронов предложить корону французскому принцу Людовику.

Их целевой участок лежит вблизи болота Волпол Марш в Фенленде, примерно в 8 км от современного побережья Фото: Википедия

Легенда гласит, что во время отступления через залив Вош вдоль восточного побережья драгоценный груз Иоанна, включая драгоценности английской короны, затерялся в сыпучих песках и водоворотах.

Сейчас команда археологов из WNKLAS надеется найти потерянный клад в Норфолке. Их целевой участок лежит вблизи болота Волпол Марш в Фенленде, примерно в 8 км от современного побережья. В средневековую эпоху этот регион был обширной болотистой местностью, подверженной периодическим наводнениям.

Применяя передовые технологии, такие как LiDAR, который использует лазерные импульсы для картографирования земной поверхности, исследователи определили место раскопок. Несмотря на ожидания, задача является сложной. Клайв Бонд, председатель WNKLAS, признает вызовы, связанные с постоянно меняющимися речными системами, описывая шансы на успех как "миллион к одному".

В 1216 году Иоанн умер от дизентерии в замке Ньюарк в Ноттингемшире. Место его последнего упокоения обозначено захоронением в Вустерском соборе, что стало завершением его бурного правления.

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