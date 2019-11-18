Ляшко вручили подозрение из-за драки с Герусом

Экс-нардепу, лидеру Радикальной Партии Олегу Ляшко вручили подозрение по делу о драке с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам прокурора, Ляшко подозревается в нанесении легких телесных повреждений народному депутату Герусу. Ему вручили подозрение по ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины. (Нанесение представителю власти средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью).

Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

Ляшко отказался подписать документ о получении сообщения о подозрении.

Как ранее сообщал Фокус:

6 ноября в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта "Борисполь" произошла драка между Ляшко и Герусом. Видеозапись потасовки Ляшко выложил на своей странице в Facebook. Поводом к конфликту стало якобы то, что Ляшко обвинил Геруса в лоббировании российских интересов в связи с тем, что ВРУ разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России.

7 ноября полиция Киевской области по факту драки Олега Ляшко с Андреем Герусом открыла уголовное производство по ст. 364 УК – угроза насилия в отношении государственного деятеля".