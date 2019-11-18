Прокуратура просит арестовать Ляшко

Прокуратура направила в суд ходатайство о взятии под стражу бывшего главу фракции "Радикальной партии" в Верховной Раде VIII созыва Олега Ляшко. Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Ляшко подозревают в насильственных действиях в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 346 УК Украины) - председателя комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса.

"В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.

Ходатайство рассмотрит местный Бориспольский суд.

Сегодня Олегу Ляшко вручили подозрение по делу о драке с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом. Сам Ляшко отказался подписать документ о получении сообщения о подозрении.

Как ранее сообщал Фокус:

6 ноября в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта "Борисполь" произошла драка между Ляшко и Герусом. Видеозапись потасовки Ляшко выложил на своей странице в Facebook. Поводом к конфликту стало якобы то, что Ляшко обвинил Геруса в лоббировании российских интересов в связи с тем, что ВРУ разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России.

7 ноября полиция Киевской области по факту драки Олега Ляшко с Андреем Герусом открыла уголовное производство по ст. 364 УК – угроза насилия в отношении государственного деятеля".