Восстановить водительские права в Украине можно будет онлайн

В Кабмине планируют сделать процесс восстановления утраченных или украденных водительских прав онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Уже скоро права можно будет заказать через электронный кабинет водителя или через Единый государственный портал административных услуг.

Пока что восстановлению онлайн будут подлежать только документы нового образца, выданные после 1 января 2013 года.

Ранее Кабмин принял ряд постановлений, которые позволят водителям показать права из специального приложения в смартфоне или другого электронного носителя.

Также в Украине недавно изменилась процедура выдачи водительских удостоверений, подготовки водителей и аккредитации автошкол.

Как ранее сообщал Фокус:

23 мая на iForum в Киеве Зеленский заявил, что мечтает об Украине в смартфоне.

По его словам, диджитализация – это удар по коррупции, который рано или поздно принесет победу над ней.