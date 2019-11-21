Журналистка сломала ногу, ожидая Владимира Зеленского в Очакове

Журналистка ТРК "Украина" Анжела Слободян сломала ногу, упав в ров у проходной военного порта в Очакове во время ожидания приезда Владимира Зеленского. Президент должен был дать брифинг, посвященную возвращению украинских кораблей из России. Об этом пишет Nikvesti.

Журналист НикВести Олег Деренюга в своем Telegram-канале рассказал, что представители СМИ ожидали президента более трех часов у проходной военного порта в Очакове. Владимир Зеленский задерживался, журналистов не пускали на территорию порта, и им пришлось ждать за забором.

Фото: НикВести

Территория вокруг военного порта по словам журналиста "мягко говоря, не приспособлена к нахождению тут такой группы людей. Вокруг ямы, окопанные участки, темень сплошная", - написал он.

Олег Деренюга отметил, что после отъезда ПТС канала "1+1" света в месте ожидания не осталось совсем. В итоге в ров упала журналистка ТРК "Украины" Анжела Слободян и сломала ногу. Рядом находилась скорая, женщине сразу оказали помощь, предварительно, у нее диагностирован открытый перелом.

Сергей Томиленко, председатель Национального союза журналистов Украины отметил, что ненадлежащая организация пресс-конференции, это вина местных чиновников, проявивших "преступное равнодушие".

К слову, на пресс-конференции Владимир Зеленский спрашивал у мэра Очакова, почему "в городе нет дорог?". Мэр заявил, что на спуске к военному порту идет ремонт, который завершат только весной 2020 года.

Как ранее писал Фокус:

На пресс-конференции в Очакове президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с народным депутатом от партии "Слуга народа" Романом Иванисовым, у которого обнаружили тюремный срок за изнасилование. "Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа", – сказал президент.