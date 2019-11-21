Боевики проводят учения в районе разведения сил, – разведка

Украина
Кроме того, боевики в темное время суток перемещают на новые позиции запрещенное вооружение

Главное управление разведки сообщает, что боевики увеличили интенсивность артиллерийских учений в районе разведения сил на Донбассе. 

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным разведки, командование Вооруженных сил РФ пытается не допустить снижение боеспособности боевиков.

Кроме того, террористы в темное время суток перемещают на новые позиции запрещенное вооружение, которое должно быть отведено от линии разграничения. При этом на покинутых позициях российские наемники оставляют неисправную технику, которую затем эвакуируют, имитируя выполнение договоренностей.

Как ранее сообщал Фокус: