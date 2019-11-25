"Глава компартии "ДНР": разведчик Матюха никакого отношения к "гостайне" не имел

В "ДНР" заявили, что бывший "народный мэр" Горловки и функционер "Компартии ДНР" Эдуард Матюха, который оказался украинским разведчиком, не имел доступа к секретной информации.

Об этом заявил "глава компартии "ДНР" Борис Литвинов, передает РИА Новости.

По его словам, информация о работе Матюхи на украинском разведку "больше похожа на творчество".

"Он берет из открытых источников фотографии или рассказывает о людях. Это уже много раз по телевизору показывали, в прессе писали. Он выдает известные факты за эксклюзив. Я считаю, по этому делу на Украине делают пиар", – сказал он.

По словам террориста, украинским спецслужбам "надо показать как-то свою работу, свою значимость".

По его словам, Эдуард Матюха – житель Горловки, который в мае 2014 года как активист помогал организовывать в городе "референдум о самоопределении ДНР". Позже он вступил в Горловскую городскую организацию "Компартию ДНР", при этом "никакого доступа к гостайне и закрытой информации не было".

Как ранее сообщал Фокус:

Занимавший пост "Народного мэра" оккупированной Горловки Эдуард Матюха оказался разведчиком Главного управления разведки Минобороны Украины. Он провел на неподконтрольных территориях более пяти лет и имел высокие должности в Коммунистической партии "ДНР".

Спецслужбы Украины переправили из неподконтрольного Донецка бывшего "министра культуры ДНР" Юрия Лекстутеса. Спецоперация была проведена сотрудниками котрразведки.