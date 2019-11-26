Сутки на Донбассе: 8 обстрелов, потерь нет

За прошедшие сутки боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим тишины, потерь в рядах украинских военных нет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Боевики обстреливали позиции подразделений ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 2 обстрела.

Шесть обстрелов боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения. Вчера, вооруженные формирования Российской Федерации цинично вели огонь из стрелкового оружия по населенному пункту Марьинка. Гражданка Юлия Т. шла по городу со своей маленькой полуторагодовалой дочкой. Пуля пробила женщине грудную клетку и попала в левое плечо. По оценкам врачей, состояние раненой стабильное", – добавили в штабе ООС.

Кроме того, с начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Как ранее сообщал Фокус:

23 ноября боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции украинских военных из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

22 ноября боевики 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Один украинский военный был ранен, еще один погиб в ДТП.