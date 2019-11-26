Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова
Украинский режиссер, экс-политзаключенный Кремля Олег Сенцов получил премию Сахарова "За свободу мысли".
Об этом сообщает Укринформ.
"Я поздравляю украинского режиссера, писателя, которому в 2018 году присудили премию Андрея Сахарова. За свое мужество он заплатил очень большую цену", – сообщил президент Европарламента Дэвид Сассоли.
Церемония состоялась в Европарламенте, в главном зале заседаний законодательного органа ЕС.
Премия "За свободу мысли" была учреждена Европарламентом в 1988 году и вручается за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод. Она названа в честь советского правозащитника и диссидента Андрея Сахарова. Он также стал жертвой преследований властей. За свою правозащитную деятельность ученый был лишен всех советских наград и премий и в 1980 году выслан с женой Еленой Боннэр из Москвы.
Премия предусматривает денежное вознаграждение в 50 тысяч евро.
25 октября 2018 года Европарламент решил вручить Сенцову премию имени Сахарова, когда он находился в российской тюрьме.
Кроме Сенцова на премию претендовали организации, которые спасают мигрантов в Средиземном море, а также марокканский активист Нассер Зефзафи. На соискание премии режиссера выдвинула группа Европейской народной партии в Европейском парламенте. Сенцов стал первым за десять лет лауреатом премии из европейской страны и первым ее лауреатом из Украины.
12 ноября председатель Европейского парламента Антони Таяни вручал награду сестре политзаключенного Наталье Каплан и адвокат Дмитрию Динзе.
Как ранее сообщал Фокус:
- Олег Сенцов был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. 7 сентября 2019 года он вернулся в рамках обмена пленными в Украину.
- Сразу после возвращения Сенцов заявил, что "даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко. Враг силен и сдаваться не собирается".
- Также Сенцов считает, что конфликт с РФ – "во многом информационный", и бороться с ним можно только правдой. И "проблема не в том, что Путин напал на Украину, а в том что его поддерживает большинство россиян".
- Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что готов пожать руку президенту России Владимиру Путину, если это поможет освободить украинских политзаключенных.
- 15 ноября Сенцова наградили международной премией в области журналистских расследований и защиты прав человека имени Сергея Магнитского.