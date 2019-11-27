Владельца сгоревшего отеля "Токио Стар" отпустили под домашний арест
Апелляционный суд Одессы изменил меру пресечения владельцу сгоревшего отеля "Токио Стар" Вадиму Черному.
Об этом сообщает местное издание Odessa.online.
27 ноября суд вынес решение об изменении меры пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
Судья постановил, что Черный будет носить электронный браслет с системой слежения.
"После того, как прокурор приобщил экспертизу к делу, согласно которой загорелся новый провод, меня уже держать было невозможно. Понятно, что прокурор сделал это только по ошибке, потому что он не понимал разницы между первичным и вторичным возгоранием, иначе бы я еще годы здесь сидел. После этой экспертизы меня было невозможно здесь держать. А суд, вместо того, чтобы отпустить меня на все четыре стороны, вынес такое решение", – сказал Черный после заседания суда.
4 декабря состоится заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о снятии ареста с имущества.
Как ранее сообщал Фокус:
- В ночь на 17 августа в Одессе произошел масштабный пожар в гостинице "Токио Стар". Погибли 9 человек и еще 10 – пострадали.
- Правоохранители рассматривают три версии возникновения пожара.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что лично будет следить за расследованием пожара, а "владелец так называемого отеля" Вадим Черный ответит за трагедию. Правоохранители Черного сначала опросили, а потом задержали.
- Одесская прокуратура сообщила о подозрении владельцу отеля "Токио Стар" Вадиму Черному.
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20 августа Вадима Черного взяли под стражу на 60 суток без права на залог.
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11 сентября старшему администратору отеля "Токио Стар" прокуратура Одесской области сообщила о подозрении о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия.
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13 сентября Киевский районный суд Одессы отправил под стражу без возможности внесения залога до 18 октября администратора сгоревшей гостиницы "Токио Стар" Ирину Паровик.
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19 сентября главному инженеру гостиницы "Токио Стар" прокуратура Одесской области сообщила о подозрении из-за нарушения требований пожарной безопасности.
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В деле о пожаре в Токио Стар появилась новая подозреваемая – администратор отеля Оксана Ежак, которая в день ЧП была на смене.