Рябошапка стал главным в группе прокуроров по делу Пашинского

Об этом собщила прокурор во время судебного заседания, на котором рассматривается продление меры пресечения для Пашинского

Старшим группы прокуроров в деле Сергея Пашинского стал генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

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Об этом собщила прокурор во время судебного заседания в Печерском районном суде Киева, на котором рассматривается продление меры пресечения для Пашинского, передает LB.ua.

Когда прокурор предоставляла протокол одного из свидетелей по делу, судья Алексей Соколов спросил ее, почему эти материалы не были предоставлены раньше. Она ответила, что "старший группы прокуроров Рябошапка" только сейчас разрешил это сделать.

Адвокат Пашинского Андрей Федур подтвердил, что речь именно о генеральном прокуроре Рябошапке.

Как ранее сообщал Фокус:

По факту конфликта с Химикусом ГПУ открыла дело, но закрыла его в июле 2017 года. Следствие решило, что Пашинский действовал в рамках необходимой обороны. Интересы Химикуса тогда представлял адвокат, нанятый экс-замглавой АП времен Виктора Януковича Андреем Портновым.

В сентябре 2019 года дело о стрельбе Пашинского возобновили после соответствующего обращения компании Портнова. 4 октября Пашинскому сообщили о подозрении.

Пашинский заявил, что решения суда о его аресте является подарком от ГБР и ГПУ президенту России Владимиру Путину на день рождения, который он отмечал 7 октября.

Соратник Пашинского, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов считает решение о взятии под стражу экс-нардепа политически ангажированным.

18 сентября Апелляционный административный суд Киева оставил под стражей Сергея Пашинского.