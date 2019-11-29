Общественному вещателю увеличили бюджет на 70%, – Бородянский
Бюджет теперь составляет 1 миллиард 700 миллионов
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал, что Общественному вещателю подняли бюджет на 70%.
Об этом сообщает Укринформ.
"На сегодня бюджет Общественного вещателя увеличен на 70%, и он составляет 1 миллиард 700 миллионов. То есть, у Общественного вещателя есть деньги на то, чтобы покупать. Это первое. И он будет покупать. Во-вторых, у общественного вещателя есть деньги на то, чтобы производить", – рассказал Бородянский.
Отметим, в бюджете-2020, расходы на развитие культуры и информационную сферу составляют 8,6 млрд грн, в частности, на обеспечение деятельности Украинского института книги, поддержку книгоиздания и популяризацию украинской литературы в мире – 0,1 млрд грн, на развитие общественного вещания Украины - 2 млрд грн.
Как ранее сообщал Фокус:
-
В офисе НОТУ и в квартире главы правления Зураба Аласании проходили обыски.
- В марте НОТУ уволило своего исполнительного директора Зураба Аласанию и сократило его должность.
- Шевченковский райсуд Киева признал незаконным увольнение Зураба Аласании с должности главы правления "Общественного".
- 27 июня 2019 года наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании на внеочередном заседании отменил решение о досрочном прекращении контракта с главой правления Зурабом Аласанией. С 1 июля Аласания официально восстановлен в должности.