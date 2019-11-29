ВАКС отправил под ночной домашний арест замначальника Киевской таможни Тупальского
САП будет обжаловать приговор
ВАКС избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста замначальника Киевской городской таможни ГФС Сергею Тупальскому.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на САП.
"Тупальскому избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста", – сказано в сообщении.
САП просила избрать Тупальскому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 57 млн грн.
"Мы будем обжаловать избранную меру пресечения", – добавили в прокуратуре.
Сейчас суд выбирает меру пресечения "крестному отцу контрабанды" Вадиму Альперину.
Он пожаловался на ухудшение здоровья и попросил вызвать в суд скорую помощь для оказания медпомощи, передает Украинская правда. Заседание переносили.
"Хотел бы сообщить, что в период нахождения моего подзащитного с работниками полиции, он пожаловался на состояние своего здоровья. Выпил лекарства, но есть необходимость вызвать скорую. Это не будет связано с отложением заседания, но в это время хотя бы померить давление человеку. Такое заболевание не является выявленным сегодня, это постоянно такая ситуация", – заявил адвокат Альперина.
Как ранее сообщал Фокус:
- 26 ноября НАБУ задержало замглавы Киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства. Альперину удалось скрыться.
- Вечером в тот же день Зеленский попросил помочь найти Альперина и пообещал за содействие в деле "ценный подарок".
- Адвокат Федур в Facebook в ответ Зеленскому написал, что подарок никому не достанется, ведь Альперин сам придет в САП.
- 27 ноября Альперин сам пришел в САП, где его задержали сотрудники НАБУ.