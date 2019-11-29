Я не верю в скорый мир с Россией, – Зеркаль
По ее мнению, Россия не изменит свой подход к Украине
Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, которая недавно подала в отставку, в интервью BBC заявила, что не верит в скорый мир с Россией.
По ее мнению, Россия не сможет быстро изменить свой подход к Украине, а потому быстрого мира ожидать не стоит.
"Я провела столько раундов переговоров с россиянами. Они не могут вот так вмиг изменить свой подход к Украине. Я не верю в такое чудо. Именно поэтому я не ожидаю быстрого мира с Россией" , – сказала она.
По ее словам, за любую услугу от россиян "придется платить".
"Я боюсь, что цена будет слишком велика", - отметила Зеркаль.
На вопрос о том, какую цену Украина может заплатить за мир с Россией, она не стала отвечать, но при этом отметила, что никакой мирный процесс невозможен без ответственности виновных в преступлениях.
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой Администрации президента Андрея Богдана, а также четырех его заместителей.
- Однако позже указ о назначении одной из них – Елены Зеркаль – пропал с сайта АП.
- СМИ сообщили, что она якобы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении РФ, а не замглавы Администрации Богдана.
- Сама Зеркаль заявила, что вопрос – "не в должности", а позже добавила, что ее должность и роль в дипломатической службе не изменились – замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции.
- Она рассказала, что в мае ее назначили замглавы ОП, но без ее ведома.