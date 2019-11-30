Директор института демографии раскритиковала электронную перепись Дубилета
По мнению Эллы Либановой, если перепись в Украине будет проведена таким образом, то международное сообщество может не признать ее
Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявила, что предложенная министром Кабинета минстров Дмитрием Дубилетом электронная перепись населения является неточной.
Об этом она рассказала в интервью "Зеркалу недели".
Ранее Дмитрий Дубилет сообщил, что в Украине могут провести "электронную перепись населения", которая сэкономит бюджетные средства. По его словам, подсчет проведут по сим-картам и данным реестров.
По словам Либановой, увидев пост Дубилета, она была "близка к истерике".
"Даже если предположить, что все население нашей страны, каждый человек от 0 до 100 лет имеет хотя бы один мобильный телефон (вероятность чего равна нулю), то все равно есть территории, не охваченные вышками. Это сельская местность. 30 километров в сторону от серьезной трассы - и связь уже проблематична, даже в Боярке. Поэтому у меня большие сомнения в том, что таким образом можно охватить все население", – рассказала Либанова.
По ее мнению, если перепись в Украине будет проведена таким образом, то международное сообщество может не признать ее.
"Это оценка численности населения. Если мы не проведем полноценную перепись, то просто не сможем нормально управлять страной. В таблице, которую я составила для Дмитрия Дубилета, все расписано по каждому министерству – какие данные переписи и для чего нужны", – объяснила Либанова.
Как ранее сообщал Фокус:
-
В начале ноября премьер-министр Алексей Гончарук говорил, что перепись, возможно, будет проводиться с помощью онлайн-инструментов. "Конечно, это перепись, но мы посмотрели на разную практику в мире и сейчас ищем возможность сделать перепись максимально за счет онлайн-инструментов. То есть стимулировать людей заполнять информацию о себе."
-
Первая и пока последняя перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек. До этого украинцев переписывали еще в составе СССР в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживало 51,7 млн. человек.
-
Правительство планировало Всеукраинскую перепись населения на 2011 год. Впоследствии она была перенесена сначала на 2012, потом на 2013, на 2014, после чего на 2016 год. В декабре 2015 года правительство в пятый раз перенесло проведение всеукраинской переписи населения – на 2020 год.