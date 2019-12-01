По месту жительства задержанных были обнаружены необходимые доказательства

Глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что были задержаны двое подозреваемых в ограблении отделения "Ощадбанка". Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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По словам Крищенко, по месту проживания подозреваемых были проведены обыски и изъяты доказательства. Также он сообщил, что неизвестные подорвали банкомат с помощью газо-воздушно смеси, забрали кассеты с деньгами и скрылись на автомобиле.

"Благодаря кропотливой работе, в которой были задействованы оперативники территориального управления полиции, столичного главка, а также спецназовцы мы установили фактические данные злоумышленников. И в результате слаженных действий правоохранители задержали двух человек, которые обоснованно подозреваются в совершении этого преступления. Это - 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин, ранее судимый за хранение наркотиков ", – говорится в сообщении полиции.

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Во время обысков полиция обнаружила по месту жительства подозреваемых часть украденных денег, автомобиль и инструменты.

Фигуранты были задержаны по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Также было начато уголовное производство по статьям за умышленное уничтожение имущества и кражу. Задержанным грозит тюремный срок до 10 лет.

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