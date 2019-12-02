Погибшие на Донбассе бойцы были из спецназа СБУ "Альфа"

Спецназовцы подорвались на неизвестном взрывном устройстве

Погибшие вчера при выполнении боевого задания на Донбассе военнослужащие – это два офицера спецназа "Альфа" СБУ Денис и Дмитрий. Об этом в Facebook написал народный депутат Роман Костенко.

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Сам Костенко - ветеран АТО, полковник СБУ, "киборг".

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По его словам, гибель спецназовцев СБУ – напоминание о том, что бойцы "Альфы" – "это не маски-шоу на обысках, это защитники Родины, которые ежедневно рискуют, а часто и жертвуют своими жизнями ради мирного неба над Украиной".

Как рассказали в штабе ООС, диверсионно-разведывательная группа "гибридов" РФ пыталась проникнуть в тыл украинских войск. Во время операции противодействия был вызван резерв, однако при выполнения боевого задания двое военнослужащих подорвались на неизвестных взрывных устройствах и скончались на месте.

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