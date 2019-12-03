Экс-нардепа Онищенко арестовали в Германии по запросу НАБУ и САП, – "Схемы"
Сейчас Александр Онищенко должен находиться под стражей
Немецкие правоохранители в пятницу, 29 ноября, задержали бывшего народного депутата Александра Онищенко в немецком городе Аахен по запросу НАБУ и САП.
Об этом сообщает проект Радио Свободы "Схемы" со ссылкой на источники.
Далее по процедуре немецкий суд должен вынести решение о дальнейшей экстрадиции в Украину, о чем просили правоохранители Украины. Также суд должен определить Онищенко меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса. Дата заседания еще неизвестна.
Сейчас экс-нардеп должен находиться под стражей.
Адвокат Онищенко Олег Ищенко сообщил, что не готов комментировать информацию о задержании.
Как ранее сообщал Фокус:
- Александр Онищенко бежал из Украины в 2016 году и находится в розыске. В том же году Рада дала согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности, его задержание и арест.
- Как считает следствие, Онищенко создал ОПГ, которая с января 2013 по июнь 2016 года завладела свыше 1,6 млрд грн от реализации газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей", в связи с чем компания понесла более 740 млн грн убытков.
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26 июля в Борисполе задержали мать беглого нардепа Онищенко – ее подозревают в участии в преступных схемах по разворовыванию газа.
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Недавно директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Онищенко уже в декабре могут экстрадировать из Испании в Украину, правда у него есть возможность сбежать в Германию: "В этой ситуации все будет зависеть от оперативности зарубежных коллег".
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СМИ со ссылкой на ГПУ сообщили, что Онищенко вернется в Украину 13 декабря, на условиях добровольной экстрадиции.