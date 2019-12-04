Пожар в Одесском колледже: количество пострадавших растет

В департаменте здравоохранения говорят, что число пострадавших в пожаре выросло до 21 человека

В Одессе число пострадавших в пожаре в колледже экономики и права снова выросло. Об этом сообщила представитель муниципального департамента здравоохранения Алла Калеева, передает Думская.

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По ее словам, количество пострадавших выросло до 21 человека. Из них один ученик и пожарный находятся в тяжелом состоянии. Также среди пострадавших есть 9 несовершеннолетних учеников колледжа и 5 пожарных.

Ранее медики сообщали о 18 пострадавших и одной погибшей в результате произошедшего пожара. По данным СМИ, погибла преподавательница колледжа.

На данный момент площадь пожара разрослась на более чем 3 тыс. квадратных метров. У спасателей в пожарных машинах заканчивается топливо, его подвозят к месту в канистрах.

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