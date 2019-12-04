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Украина

Немецкая полиция не подтверждает задержание экс-нардепа Онищенко

Фото: УНИАН

Полицейские не задерживали человека с таким именем

Полиция города Аахен не имеет сведений о задержании экс-народного депутата Александра Онищенко, полицеские такого задержания не проводили.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Выяснилось, что речь шла о задержании другого человека. Кроме того, об отсутствии задержанного с таким именем изданию сообщили в Федеральной полиции Германии.

Накануне СМИ сообщили о том, что полицейские Аахена подтвердили задержание Онищенко.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Александр Онищенко бежал из Украины в 2016 году и находится в розыске. В том же году Рада дала согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности, его задержание и арест.