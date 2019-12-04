На строительстве Шулявского путепровода в Киеве установили последнюю секцию

На строительстве Шулявского моста в Киеве в среду, 4 декабря, установили последнюю 540-тонную секцию. Об этом сообщается на сайте Киевгорадминистрации.

"Друзья! Сегодня установили последнюю секцию нового Шулявского путепровода. Прогон весом в 540 тонн поднял и выставил в проектное положение голландский супердомкрат. Манипуляция заняла у специалистов всего полчаса. Теперь секцию выровняют с металлоконструкцией моста и начнут сварочные работы. По плану, их должны завершить до 8 декабря", – написал у себя в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

После стыковки частей моста начнутся дорожные работы: устройство асфальтобетонного покрытия и установка технических средств организации дорожного движения.

"В настоящее время продолжается строительство подходов путепровода с улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко, левоповоротных и правоповоротных съездов. Специалисты прокладывают инженерные сети, в частности, контактную сеть и наружное освещение", – заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Автомобили планируют пустить через мост еще в этом году.

Как ранее сообщал Фокус:

Мэр Киева Виталий Кличко недавно заявил, что движение транспорта по Шулявскому мосту планируют открыть уже в конце декабря этого года.

Проектировщик Шулявского моста, Институт комплексного проектирования объектов строительства, заявил о "рейдерской атаке".

9 октября стало известно, что Кличко подписал распоряжение об увеличении сметной стоимости работ по ремонту Шулявского путепровода до 1050 млн грн.

Позже Кличко пояснил, что стоимость Шулявского моста возросла из-за переноса теплосети, расположенной у самого моста.