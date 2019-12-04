САП уточнила информацию о задержании экс-нардепа Онищенко в Германии
САП заявила, что экс-депутат Александр Онищенко действительно находится в немецком СИЗО и ожидает решения суда.
Об этом сообщает ВВС-Украина.
Пресс-секретарь САП Ольга Постолюк расказала, что Онищенко задержали в районе города Ольдернбург, а не Аахен, как сообщили СМИ.
По ее словам, вопрос экстрадиции Онищенко еще не решен.
Ранее, издание Deutsche Welle сообщало, что полиция города Аахен не имеет сведений о задержании экс-народного депутата Александра Онищенко, полицеские такого задержания не проводили.
Как ранее сообщал Фокус:
- Александр Онищенко бежал из Украины в 2016 году и находится в розыске. В том же году Рада дала согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности, его задержание и арест.
- Как считает следствие, Онищенко создал ОПГ, которая с января 2013 по июнь 2016 года завладела свыше 1,6 млрд грн от реализации газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей", в связи с чем компания понесла более 740 млн грн убытков.
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26 июля в Борисполе задержали мать беглого нардепа Онищенко – ее подозревают в участии в преступных схемах по разворовыванию газа.
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Недавно директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Онищенко уже в декабре могут экстрадировать из Испании в Украину, правда у него есть возможность сбежать в Германию: "В этой ситуации все будет зависеть от оперативности зарубежных коллег".
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СМИ со ссылкой на ГПУ сообщили, что Онищенко вернется в Украину 13 декабря, на условиях добровольной экстрадиции.