Пожар в колледже Одессы: идет ликвидация последствий, названы имена пострадавших

В Одессе продолжается ликвидация последствий пожара в колледже. По уточненным данным по состоянию на 6:45 5 декабря открытого огня не наблюдается. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Подразделениями ГСЧС проводится тушение отдельных очагов тления в здании. Наблюдается обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Сообщается, что в результате пожара один человек погиб и 27 человек пострадало (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС).

К ликвидации последствий пожара от ГСЧС привлечено 103 человека личного состава и 16 единиц техники ГСЧС.

Заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр на своей странице в Facebook опубликовал имена всех пострадавших в пожаре.

Областная детская клиническая больница:

1. Чернявская Кристина Викторовна, 2002гр.,

2. Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.,

3. Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г.р.,

4. Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р.

5. Бахчиванжи Елена Васильевна, 2003 г.р.

6. Бац Анна Сергеевна, 2003 гр.,

7. Авдеенко Анастасия Александровна 2003 г.р.

Городская детская клиническая больница №3:

8. Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 г.р.,

9. Новицкий Юрий Владимирович, 2004 г.р.

10. Владимирова Виктория Юрьевна

11. Тарас Екатерина Олеговна - 2002 г.р

Городская клиническая больница №1:

12. Глазкова Любовь Сергеевна, 58 лет

13. Шатохин Сергей Николаевич, 43 года.

14. Щербаков Артем Иванович, 1984 г.р. ДСНС

15. Крыжановский Владимир Сергеевич, 35 лет, ДСНС

16. Нестеренко Дмитрий Петрович, 38 лет, ДСНС

17. Самойлов Станислав Павлович, 1981 г.р., ДСНС

18. Погибшая, 17 лет

Городская клиническая больница №11:

19. Хмарская Виктория Васильевна, 1967 г.р. (преподаватель колледжа),

20. Базга Александр Петрович, 41 год, ДСНС

Городская клиническая больница №10:

21. Рокина Елена Вячеславовна, 2001 гр.,

22. Белинская Руслана Витальевна, 2001 г.р.,

23. Винарчук Елена Руслановна - 2002 г.р.,

Клиника Медуниверситета:

24. Савельева Ирина Владимировна, 18 лет

25. Попова Наталья Петровна 68 лет,

26. Кубко Ирина Васильевна, 54 года (бухгалтер)

27 Морозюк Вадим Викторович 1991 г.р, ДСНС

28. Лозовская Любовь Флориановна, 2002 гр.

Одна из пострадавших, 17-летняя студентка погибла.

Как ранее сообщал Фокус:

4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания.

Спасатели уже эвакуировали свыше 40 человек. К тушению пожара привлекли 65 пожарных и 16 единиц техники.

В 14:18 пожар на площади 4000 квадратных метров был локализован.