Пожар в одесском колледже: спасатели приступили к разбору завалов
Спасатели приступили к развору завалов после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый в Facebook.
Эксперты отмечают, что существуют риски обрушения стен, поэтому спасатели в здание пока не заходят. Они разбирают каменные глыбы у входа.
"Мы привлекли к процессу ликвидации последствий экспертов из Одесской государственной академии строительства и архитектуры. Предварительно они сообщают, что здание можно сохранить, но существует риск обрушения стен. Поэтому они сейчас проверят различные элементы здания на повреждения и узнают, можно ли внутрь зайти спасателям", – сообщил глава ОГА.
К спасателям и медикам привлекли бригаду быстрого реагирования Красного Креста.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания.
- В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.
- По официальным данным, в результате пожара один человек погиб и 27 пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС).
- Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога.