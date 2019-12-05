Зеленский дал Кабмину месяц на противопожарную проверку школ и детсадов

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину провести противопожарную проверку учреждений, в которых часто находится большое количество людей.

Об этом глава Украины сообщил у себя в Facebook.

Под такими учреждениями имеются ввиду детские сады, школы, профессионально-технические учреждения, ВУЗы, общежития, медучреждения и пр.

Также правительство должно будет проверить всех чиновников (на предмет халатности и недобросовестности), которые дают заключения касательно противопожарного состояния того или иного объекта.

"Требую жестко реагировать на факты обнаруженных нарушений пожарной или техногенной безопасности и добиваться их безусловного устранения", - пишет Зеленский.

Кроме того, президент призвал владельцев торговых центров, ресторанов, отелей и пр. заведений быть социально ответственными и обеспечить в свох заведениях пожарную безопасность.

О выполненной работе Кабмин должен известить президента до 10 января 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус:

4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания.

В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.

По официальным данным, в результате пожара один человек погиб и 27 пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС).

Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога.