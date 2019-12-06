Пожар в одесском колледже: Женщина, которую нашли мертвой, была преподавателем
Женщина, которую нашли на месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса оказалась преподавательницей. Она погибла в результате отравления продуктами горения.
Об этом сообщает Громадське, такую информацию сообщили во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в Одесской областной государственной администрации.
По словам заместителя начальника департамента здравоохранения Одесской ОГА Оксаны Рокунец-Сорочан, обнаруженная вчера погибшая женщина была преподавательницей колледжа, это 43-летняя Галина Бортюк.
По состоянию на 9:00 6 декабря в больницах остаются 22 человека, в том числе девять детей. Двое сотрудников ГСЧС – в тяжелом состоянии.
По уточненным данным, при пожаре в колледже находились 230 человек, из которых 165 студентов.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания.
- В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.
- По официальным данным, в результате пожара один человек погиб и 27 пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС).
- Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога.
- На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.