Пожар в одесском колледже: Женщина, которую нашли мертвой, была преподавателем

Женщина, которую нашли на месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса оказалась преподавательницей. Она погибла в результате отравления продуктами горения.

Об этом сообщает Громадське, такую информацию сообщили во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в Одесской областной государственной администрации.

По словам заместителя начальника департамента здравоохранения Одесской ОГА Оксаны Рокунец-Сорочан, обнаруженная вчера погибшая женщина была преподавательницей колледжа, это 43-летняя Галина Бортюк.

По состоянию на 9:00 6 декабря в больницах остаются 22 человека, в том числе девять детей. Двое сотрудников ГСЧС – в тяжелом состоянии.

По уточненным данным, при пожаре в колледже находились 230 человек, из которых 165 студентов.

Как ранее сообщал Фокус:

4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания.

В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.

По официальным данным, в результате пожара один человек погиб и 27 пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС).

Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога.