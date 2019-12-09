Уровень отказов достиг 45%. Украинцам выдают американские визы реже, чем россиянам
Почти 45% украинцев получили отказ в получени гостевых виз (B-visas) для поездок в США. Об этом свидетельствуют данные Государственного департамента США за 2019 фискальный год.
При этом граждане почти всех граничащих с Украиной государств получали реже отказы в визе: для граждан Беларуси уровень отказов - 22%; Польши - 3%; России - 15%; Словакии и Чехии - по 12%; Румынии и Венгрии - по 9%. Только граждане Молдовы получают отказ в посещении США чаще, чем украинцы - в 58% случаев.
Антилидерами являются КНДР, Микронезия и Палау - 100% отказов. Граждане же Люксембурга вообще не получали отказов.
В предыдущем году доля отказов украинцам составляла около 40%.
Как ранее сообщал Фокус:
- Украина и Маршалловы острова подписали соглашение об упрощении визового режима.
- Для оформления виз иностранцам больше не нужно будет выезжать из Украины. Визу они смогут получить в департаменте консульской службы МИД.
- Правительство Лаоса предоставило украинцам возможность получения электронной визы сроком до 30 суток.
- Власти Саудовской Аравии начнут выдавать визы на 90 дней туристам из 49 стран. В списке есть и Украина.