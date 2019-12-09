Уровень отказов достиг 45%. Украинцам выдают американские визы реже, чем россиянам

Почти 45% украинцев получили отказ в получени гостевых виз (B-visas) для поездок в США. Об этом свидетельствуют данные Государственного департамента США за 2019 фискальный год.

При этом граждане почти всех граничащих с Украиной государств получали реже отказы в визе: для граждан Беларуси уровень отказов - 22%; Польши - 3%; России - 15%; Словакии и Чехии - по 12%; Румынии и Венгрии - по 9%. Только граждане Молдовы получают отказ в посещении США чаще, чем украинцы - в 58% случаев.

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Антилидерами являются КНДР, Микронезия и Палау - 100% отказов. Граждане же Люксембурга вообще не получали отказов.

В предыдущем году доля отказов украинцам составляла около 40%.

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