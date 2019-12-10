Во время саммита в Париже погибли трое военных на Донбассе, – ООС
Боевики на Донбассе в день проведения саммита в Париже 7 раз нарушили режим тишины, трое военных погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Отмечается, что враг обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирован также вражеский огонь из вооружения БМП.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 4 обстрела.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрела.
С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца. За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО. Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.
- 7 декабря боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, в результате чего погиб украинский военный.