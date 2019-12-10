Полиция сообщила о подозрении директору сгоревшего в Одессе колледжа

Вчера Нацполиция сообщила о подозрении директору сгоревшего Одесского колледжа экономики и права Любови Кочерге.

Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник НПУ в Одесской области Олег Бех.

"Подозрение одно вчера было вручено руководителю колледжа по служебной халатности. Безусловно, есть другие фигуранты, следствие продолжается", – сказал Бех.

По его словам, была нарушена пожарная безопасность, которая сделала невозможной эвакуацию детей.

"В колледже училось более 600 человек, каждый из которых ежегодно платил от 10 до 14 тысяч гривен. За эти деньги руководство колледжа обязано было обеспечить безопасность", – заявил начальник НПУ.

В то же время, окончательную причину возникновения пожара установить до сих пор не удалось.

Как ранее сообщал Фокус:

4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания. В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.

Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога. На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.