Директора сгоревшего колледжа в Одессе отправили под домашний арест

Директор сгоревшего колледжа в Одессе Любовь Кочерга отправлена под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.

Данное решение принял местный Киевский райсуд, сообщает Думская в Telegram.

Отмечается, что в настоящее время женщине инкриминируют служебную халатность с тяжкими последствиями. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

После получения результатов экспертиз ей могут выдвинуть подозрение еще и по 270 статье УКУ: нарушение правил пожарной безопасности, что предусматривает до 8 лет тюрьмы.

Тем временем, тела пяти погибших во время пожара до сих пор не опознали.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

"Всего в результате пожара погибло 12 человек. Во время проведения поисковых работ обнаружены тела 10 погибших человек (тела 5 человек не идентифицированы)", – говорится в сообщении.

В настоящее время в больнице находятся 9 пострадавших из 30 человек, которым была нужна медпомощь. Четыре человека до сих пор считаются пропавшими без вести.

Как ранее сообщал Фокус:

4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания. В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.

Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога. На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.

Президент Зеленский объявлял 8 декабря всеукраинским днем траура. Глава Украины призвал отменить праздники и гуляния.