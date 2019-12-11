Нардеп Бужанский высмеял идею языкового омбудсмена штрафовать детские кружки

Народный депутат от фракции "Слуга народа", а также блогер Максим Бужанский назвал инициативу языкового омбудсмена Татьяны Монаховой о введении штрафов для детских кружков за использование русского языка "позорным бредом".

Об этом он написал на своем канале в Telegram.

"Вот эта история, о которой вчера рассказала мовный омбудсмен, насчет предстоящего штрафования детских кружков за русский язык, она не доработала. Понимаете, а вдруг маленькие мерзавцы будут тайно общаться между собой, как их контролировать? Вижу только один выход, создать спецшколу детей-мовных выкрывачив. Вот как выкрывачи коррупции, только пусть по кружкам работают. Воспитываем, внедряем в кружок, сидит, лепит глэчик, прислушивается. Подошел к окну, махнул флажком, всё, можно брать, приехали на штраф в 11 тысяч гривен", – иронизирует народный депутат.

По его мнению, практика наложения штрафов является позором.

"Это то, в конце концов, что мы обещали избирателям?", – возмутился Бужанский.

Языковой омбудсмен Татьяна Монахова 10 декабря, на своей пресс-конференции заявила, что за несоблюдение положений языкового закона штрафы будут действовать даже для детских кружков. Об этом написвла Страна.ua.

Когда у Монаховой спросили, что делать с детскими кружками в Киеве, которые в большинстве своем ведутся на русском языке, она ответила: "По умолчанию должен быть украинский язык. Это значит, что на первый раз им разъясняют закон, а на второй происходит штраф. Все это есть в законе".

Как ранее сообщал Фокус:

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский внес в Раду проект закона об отмене языкового закона.