В Киеве нагрянули с обысками к квартирантам Антина Мухарского

Украинский музыкант, шоумен и волонтер Антин Мухарский, также известный как Орест Лютый, заявил об обыске квартиры, которую он сдает в аренду. Об этом он написал в Facebook.

Музыкант не назвал возможных причин обысков и имен тех, кто снимает его квартиру. Более подробную информацию он пообещал сообщить со временем.

"Сегодня ночью спецназ выломал дверь в моей квартире на Подоле, где живут арендаторы. Обыск длился 5 часов !!! Подробности позже", – написал Мухарский.

Он также назвал циничной акцией и шоу задержание музыканта Андрея Антоненко, волонтера и детского врача Юлии Кузьменко и контрактницы Яны Дугарь, которых подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. По его мнению, такие действия являются дискредитацией волонтерского движения и ветеранов АТО.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.