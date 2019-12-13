В Киеве нагрянули с обысками к квартирантам Антина Мухарского

Украина
Украинский шоумен сказал, что в его квартире живут арендаторы

Украинский музыкант, шоумен и волонтер Антин Мухарский, также известный как Орест Лютый, заявил об обыске квартиры, которую он сдает в аренду. Об этом он написал в Facebook.

Музыкант не назвал возможных причин обысков и имен тех, кто снимает его квартиру. Более подробную информацию он пообещал сообщить со временем.

"Сегодня ночью спецназ выломал дверь в моей квартире на Подоле, где живут арендаторы. Обыск длился 5 часов !!! Подробности позже",  – написал Мухарский.

Он также назвал циничной акцией и шоу задержание музыканта Андрея Антоненко, волонтера и детского врача Юлии Кузьменко и контрактницы Яны Дугарь, которых подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. По его мнению, такие действия являются дискредитацией волонтерского движения и ветеранов АТО.

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