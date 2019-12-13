ЦИК назначила довыборы в Раду на 179 округе
ЦИК назначила на 15 марта 2020 промежуточные выборы народного депутата Украины на 179 округе в Харьковской области.
Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.
"В соответствии с Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины" Комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в этом округе на воскресенье, 15 марта 2020 года", – сказано в сообщении.
В ЦИК поступило постановление ВР о досрочном прекращении полномочий нардепа от "Слуги народа" Алексея Кучера, избранного по избирательному округу № 179 в Харьковской области.
Напомним, в октябре Кабинет министров согласовал кандидатуру Алексея Кучера председателем Харьковской ОГА. 6 ноября Кучер на этой должности сменил Юлию Светличную.
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