В квартире шоумена Мухарского искали наркотики, – полиция

Следственные действия в квартире украинского актера, писателя, музыканта и шоумена Антина Мухарского не связаны с расследованием дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом информирует Нацполиция.

"Обыск в квартире, которую актер сдавал в аренду, состоялся в рамках расследования уголовного производства по факту сбыта наркотических средств и психотропных веществ через всемирную сеть Интернет", – говорится в сообщении.

Уточняется, что следователи Кропивницкого отдела полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 307 УК.

В полиции сообщили, что было установлено, что группа лиц организовала интернет-магазины в одном из популярных месседжеров, с помощью которых осуществляла сбыт этих веществ путем "закладок". При этом полицейские выяснили, что к администрированию этих групп причастны лица, проживающие в Киеве.

"На основании постановления следственного судьи Кропивницкого правоохранители провели обыск квартиры, расположенной на столичном Подоле, которую снимали фигуранты указанного производства (владельцем квартиры является Антон Мухарский)", – добавили в полиции.

В связи с этим из квартиры изъяли компьютерную технику, симкарты, банковские карты и телефоны, которые могли использоваться в преступной деятельности. Назначены экспертизы.

Сам Антин Мухарский довольно резко отреагировал на обыски в квартире, которую он сдавал в аренду. Он также назвал циничной акцией и шоу задержание музыканта Андрея Антоненко, волонтера и детского врача Юлии Кузьменко и контрактницы Яны Дугарь, которых подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как ранее сообщал Фокус:

Обыски в квартире шоумена Антина Мухарского, которую он сдавал в аренду, прошли 13 декабря.

Накануне, 12 декабря, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.