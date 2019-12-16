Украинцам разрешат иметь два гражданства, – глава Миграционной службы

Государственная миграционная служба (ГМС) сейчас привлечена к работе, направленной на включение в законодательство возможности двойного гражданства для украинцев. Об этом сказал глава ГМС Максим Соколюк в интервью "Еропейской правде".

Согласно поручению президента Владимир Зеленского, отвечает за эту работу МВД. Первый шаг уже сделан – президентский законопроект №2590 подан 13 декабря на рассмотрение в Верховную Раду.

При этом предполагается, что сохранится конституционная норма о "едином гражданстве". Она означает, что лицо будет восприниматься как граждан только Украины, несмотря на то, имеет ли оно также паспорт другого государства. Новшество состоит в том, что не будут требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта, как это происходит сейчас.

Также будут введены некоторые ограничения в отношении стран миграционного риска, к которым относится и государство-агрессор.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Зеленский упростил получение гражданства жителям России и иностранцам, которые обеспечивали национальную безопасность Украины.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что общество должно принимать и уважать желание украинцев иметь двойное гражданство.