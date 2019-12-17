Разумков досрочно прервал работу Рады, вечернего заседания не будет

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков досрочно закрыл утреннее пленарное заседание парламента во вторник, а в 16 часов открыл заседание и тут же его закрыл. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что во вторник вечернего заседания Рады не будет.

Об этом сообщает Украинская правда.

В здание Верховной Рады никого не пускают и не выпускают из-за столкновений между протестующими и правоохранителями на площади Конституции и улице Грушевского.

Работники Управления государственной охраны подтвердили, что все входы здания парламента закрыты. Очевидцы также сообщают, что повреждены окна в гостинице Киев, где проживают народные депутаты.

Арахамия рассказал, что в повестке дня на вторник нет закона о продаже земли, а на этой неделе Рада должна была рассмотреть вопрос легализации янтаря и надбавки к пенсиям. По его словам, сегодняшние протесты под Верховной Радой направлены на то, чтобы сорвать работу парламента.

"То что сейчас происходит там (под Верховной Радой - ред.) Это спектакль, чтобы сорвать сегодняшнее заседание Верховной Рады, которое фактически уже сорвано. Мы договорились, что мы просто откроем сессию и закроем", - заявил он.

Арахамия добавил, что если другие фракции продолжат блокировать трибуну, то "Слуга народа" будет ее разблокировать.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении, голосами 240 депутатов, поддержала законопроект №2178-10 об открытии рынка земли.

Сегодня под зданием парламента проходит несколько акций протеста. Самая масштабная – против открытия "дерибана земли". В митинги принимают участие представители "Батькивщины", "Свободы", "Нацкорпуса", Аграрной партии.