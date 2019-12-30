Патентная чехарда. Как группа "Антитіла" судится из-за музыки

В начале 2019 года музыканты известной украинской группы "Антитіла" стали ответчиками в суде по делу за нарушение интеллектуальных прав. Ситуация оказалась нестандартной: предприниматель из Луцка Сергей Лапковский в 2012 году запатентовал использование нот в определённой тональности, а впоследствии обвинил Тараса Тополю и Сергея Вусыка в плагиате, требуя выплатить ему 1 млн грн в качестве компенсации. Юристы обвиняемой стороны в ходе досудебного расследования собрали экспертные доказательства того, что такое сочетание тональностей используется во множестве музыкальных произведений по всему миру, а, значит, все претензии лучанина являются беспочвенными. Ни музыканты, ни их адвокат Ярослав Куц не сомневались в том, что судебное решение будет в их пользу.

Дело оказалось даже проще, чем предполагалось сначала. В Подольском райсуде Киева провели два слушания, но ни на одно из них ни Лапковский, ни его представители не явились. Как выяснилось позже, истец в этом время находился на лечении. В итоге дело было оставлено без рассмотрения. Но на этом история с судами для группы отнюдь не завершилась.

Гривна раздора

Параллельно с рассмотрением дела, Тополя и Вусык подали встречный иск против Лапковского. Они обвиняют волынского предпринимателя в пиратстве. Для анализа творчества группы лучанин через посредника купил лицензионный диск и незаконно его растиражировал, раздав копии своим экспертам, объясняют музыканты. Примечательно, что в качестве одного из экспертов лучанин взял свою мать Татьяну Лифенко, не имеющую музыкального образования. Вторым экспертом выступил Виктор Тиможинский – достаточно известный композитор и заслуженный деятель искусств Украины. "Важно, что в их экспертных оценках указывается, что было "совершено копирование" дисков", - объясняет Ярослав Куц, выступающий адвокатом музыкантов.

В соответствии с украинским законодательством, копирование дисков без разрешения авторов или правообладателей является нарушением авторского права. Однако ст. 176 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность лишь в том случае, если незаконное воспроизведение чужих записей нанесло материальный вред в крупном размере. Также предусмотрена административная ответственность по ст. 51-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях за незаконное использование объектов права интеллектуальной собственности.

По словам обвиняющей стороны, в данном случае речь идёт как раз о коммерческом использовании копированных без разрешения авторов дисков, так как и Лифенко, и Тиможинский получили оплату от Лапковского за предоставляемые ими услуги. В качестве компенсации "Антитіла" требуют выплатить им символическую компенсацию – 1 грн.

В Луцком суде состоялось два слушания по делу, а 10 декабря прошло итоговое заседание. Судья Владислав Черняк не удовлетворил иск группы. Ярослав Куц объясняет, что такое решение суда может быть связано с Виктором Тиможинским. "Наконец мы смогли сложить все "пазлы", - комментирует адвокат. – Лапковский и Лифенко не имеют никакого отношения к музыке. Поэтому можно утверждать, что они являются "марионетками", которых использовали как ширму [для Тиможинского]". В то же время юрист уверен, что у судьи с композитором хорошие личные отношения.

Сам Виктор Тиможинский называет обвинения Куца клеветой и уверяет, что Владислава Черняка впервые увидел на судебном заседании. Полностью абсурдной, по его словам, является и версия о том, что он стоит за иском Лапковского против музыкантов. "Просто у него [Ярослава Куца] такая манера защиты", - отмечает композитор.

Вердикт судьи он считает полностью обоснованным. Музыкальный эксперт уверен, что интеллектуальные права музыкантов нарушены не были, а копирование дисков в коммерческих целях не проводилось. "Группа "Антитіла" приехала и думала, что возьмёт всех своей известностью, а когда не получилось, стала говорить, что судья некомпетентный", - комментирует судебный процесс композитор.

Ещё до истории с группой "Антитела" Сергей Лапковский уже обращался к эксперту с аналогичным запросом на экспертную оценку песен другой группы. Но после этого Тиможинский не поддерживал никаких отношений с предпринимателем. При этом композитор считает, что патент Лапковского не имеет права на существование. "24 тональности существуют 400 лет, а темпы - 400-500 лет. Сложно понять, в чём тогда суть патента. Иск Лапковского к группе можно сравнивать с тем, что если бы кто-то заявил права на использование семи нот", - рассуждает Тиможинский. Он подчёркивает, что до судебного процесса даже не знал о существовании этого патента.

После вынесения решения Сергей Лапковский отметил, что у него "нет никакого конфликта" с группой "Антитіла". "Просто судятся люди, им лишь бы к чему-то прицепиться. Шлют какие-то письма, подают какие-то жалобы во всякие органы, достают людей, троллинг. Вот чем люди занимаются. И мы сегодня увидели, что это беспочвенно", - прокомментировал судебное решение ответчик. Также он уверен, что "просить одну гривну – это обесценивание авторского права".

"Судья Черняк, по сути, признал, что кто угодно может копировать фонограммы из лицензионных дисков музыкантов с целью заработка", - в свою очередь резко отреагировали на вердикт судьи музыканты группы на своей официальной странице в Facebook. После того, как полный текст решения Луцкого суда будет на руках у юристов, "Антитіла" намерены подавать апелляцию. Однако ожидать справедливого решения не приходится, утверждает Ярослав Куц.

После комментариев адвоката журналистам и публикациям музыкантов в соцсетях, на официальном сайте Луцкого суда появилось заявление, в котором высказывания со стороны истца названы некорректными, субъективными и противоречащими Правилам адвокатской этики. "Стороны судебного процесса должны удерживаться от критичной оценки определённых фактов и высказываний негативного характера в адрес суда", - говорится в заявлении.

Отозвать патент

Чтобы аналогичных прецедентов с исковыми заявлениями не было в дальнейшем, музыканты в начале 2019 года обратились в "Институт интеллектуальной собственности" (Укрпатент) с просьбой проверить патент Сергея Лапковского на соответствие критериям охранной защиты полезной модели. Другими словами, "Антитіла" хотели узнать, предполагает ли данный документ какую-то новизну. Как и ожидалось, государственное предприятие подтвердило непатентноспособность идеи лучанина. Основываясь на этой экспертной оценке, музыканты подали в Печерский суд Киева иск в отношении Минэкономразвития Украины с требованием ликвидировать патент. Министерство признаёт, что патент Лапковского не является патентноспобоным, при этом ведомство отказывалось выступать ответчиком по делу, требуя признать себя третьей стороной. 9 декабря состоялось первое заседание, и суд оставил Минэкономразвития в качестве ответчика. Следующее заседание намечено на 20 января 2020 года.

Как объясняет Куц, решение суда в пользу группы позволит признать патент недействительным и исключить его из Государственного реестра патентов Украины. Несмотря на то, что судебная система в стране не является прецедентной, адвокат уверен, что такое решение может много изменить для украинских музыкантов, и защитит их от аналогичных исков "патентных троллей" в будущем.