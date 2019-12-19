Сытника внесли в госреестр коррупционеров

Директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника внесли в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией нарушения. Об этом сообщила пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook и обнародовала фото фрагмента реестра.

Напомним, в мае 2019 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Государственное бюро расследований установило, что за отдых на охотничьей базе своей семьи и семьи друзей Сытник "забыл заплатить достаточно большую сумму".

Таким образом, этот отдых является подарком и должен быть указан в декларации, чего чиновник не сделал.

В июле полиция вручила ему административный протокол, связанный с коррупцией, за нарушение ограничений при получении подарков.

6 сентября Сарненский райсуд Ривненской области признал Сытника виновным и наложил на него штраф.

13 декабря апелляция оставила в силе решение суда первой инстанции об административном взыскании.

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