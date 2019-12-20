Подозреваемую по делу Шеремета с помощью спецназа вывели из здания суда

Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить силу, чтобы вывести из здания Апелляционного суда Киева для доставки в СИЗО подозреваемую в убийстве Павла Шеремета Юлию Кузьменко. Об этом написал в Facebook ее адвокат Владислав Добош.

Сегодня в суде должно было состояться рассмотрение апелляции на меру пресечения в виде ареста, однако прокуроры на заседание не пришли, и его перенесли на 24 декабря. Сторонники Юлию Кузьменко, в ответ на это, заявили, что не дадут отвезти ее в СИЗО, пока не пройдет суд.

Для того, чтобы вывести Кузьменко из здания суда прибыл спецназ. Около 70 правоохранителей ворвались в зал заседаний, оттеснили сторонников Кузьменко от стеклянного бокса, после чего несколько человек в защитной экипировке вытащили подозреваемую из клетки.

Не обошлось без пострадавших. Одного из сторонников Кузьменко после стычки с силовиками в зале суда вынесли на носилках.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.