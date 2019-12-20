Подозреваемую по делу Шеремета с помощью спецназа вывели из здания суда

Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить силу, чтобы вывести из здания Апелляционного суда Киева для доставки в СИЗО подозреваемую в убийстве Павла Шеремета Юлию Кузьменко. Об этом написал в Facebook ее адвокат Владислав Добош.
Сегодня в суде должно было состояться рассмотрение апелляции на меру пресечения в виде ареста, однако прокуроры на заседание не пришли, и его перенесли на 24 декабря. Сторонники Юлию Кузьменко, в ответ на это, заявили, что не дадут отвезти ее в СИЗО, пока не пройдет суд.
Для того, чтобы вывести Кузьменко из здания суда прибыл спецназ. Около 70 правоохранителей ворвались в зал заседаний, оттеснили сторонников Кузьменко от стеклянного бокса, после чего несколько человек в защитной экипировке вытащили подозреваемую из клетки.
Не обошлось без пострадавших. Одного из сторонников Кузьменко после стычки с силовиками в зале суда вынесли на носилках.
Как ранее сообщал Фокус:
- Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.