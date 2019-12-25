ВАКС продлил содержание под стражей для экс-замминистра Грымчака

Высший антикоррупционный суд продлил срок меры пресечения в виде содержания под стражей экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Грымчаку продлили срок содержания под стражей на 53 дня (до 14 февраля 2020 года включительно) с альтернативой внесения залога в сумме 1,9 млн грн.

Напомним, суд в три раза уменьшил сумму залога Юрию Грымчаку.

Как ранее сообщал Фокус:

16 августа суд в Чернигове постановил взять под стражу на два месяца Грымчака, однако ошибся с его отчеством. Вместо "Юрия Николаевича Грымчака" судья объявила об аресте "Юрия Михайловича Грымчака".

17 августа Черниговский суд исправил ошибки в постановлении об избрании меры пресечения Гымчаку и отправил его в СИЗО.

В тот же день жена Грымчака Юлия заявила, что не будет вносить залог за своего мужа.

Также стало известно, что суд избрал меру пресечения помощнику Грымчака – 2 месяца ареста с правом выхода под залог 4 млн грн.