В Харькове неизвестные взорвали банкомат и похитили из него деньги
Ночью 25 декабря около 3:28 на улице Академика Волкова неизвестные взорвали банкомат и похитили из него деньги.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Установлено, что внутри банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства. Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в помещении банка на первом этаже пятиэтажного дома.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.
На данный момент решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 ноября в Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк". В столице была введена полицейская операцию "Сирена".
- Позже стало известно, что отделение банка было почти полностью разрушено взрывом. Ущерб, помимо украденных денег, оценивается в миллионы гривен.