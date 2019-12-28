"87 на 55". В ОРДЛО назвали формулу обмена пленными

Боевики "ЛДНР" в воскресенье, 29 декабря, в рамках обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных" передадут Киеву 55 человек и хотят получить 87 человек.

Об этом заявила представитель боевиков в ТКГ Дарья Морозова, передает ТАСС.

"Киев и Донбасс согласовали дату обмена пленными по принципу "всех установленных на всех установленных". В это воскресенье, 29 декабря, то есть еще до Нового года, как об этом договорились лидеры "нормандской четверки", украинская сторона должна передать 87 человек. Донецк и Луганск освободят 55", – сказала она.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время встречи нормандской четверки в Париже была достигнута договоренность об обмене пленными до конца года.

По словам президента Владимира Зеленского, сначала должен произойти обмен в формате "всех подтвержденных на всех подтвержденных", в рамках которого домой должны вернуться 72 украинца.

В "ДНР" говорили, что готовы обменять 53 заложника на 88 человек.