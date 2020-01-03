Дело Шеремета: Дугарь отказалась участвовать в следственном эксперименте

Украина
О проведении следственных действий заблаговременно предупреждали защитников трех подозреваемых, но подтвердил только адвокат Кузьменко

Одна из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь отказалась от участия в следственном эксперименте, который проводился в ночь на 3 января.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

О проведении следственных действий заблаговременно предупреждали защитников трех подозреваемых, участие в проведении следственного эксперимента подтвердил только адвокат Юлии Кузьменко.

В то же время подозреваемый Андрей Антоненко от проведения следственного эксперимента отказался, мотивируя свой отказ отсутствием его защитников.

Во время следственного эксперимента прибыл адвокат, который начал препятствовать действиям следователей с Юлией Кузьменко, что зафиксировано на видеозаписи следственного эксперимента.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.