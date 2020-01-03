Дело Шеремета: Дугарь отказалась участвовать в следственном эксперименте

Одна из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь отказалась от участия в следственном эксперименте, который проводился в ночь на 3 января.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

О проведении следственных действий заблаговременно предупреждали защитников трех подозреваемых, участие в проведении следственного эксперимента подтвердил только адвокат Юлии Кузьменко.

В то же время подозреваемый Андрей Антоненко от проведения следственного эксперимента отказался, мотивируя свой отказ отсутствием его защитников.

Во время следственного эксперимента прибыл адвокат, который начал препятствовать действиям следователей с Юлией Кузьменко, что зафиксировано на видеозаписи следственного эксперимента.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.