Благодаря местным жителям, сотрудницу ГПУ поймали на сбыте метадона
2 января задержали работника канцелярии Генеральной прокуратуры Украины по подозрению в сбыте наркотического средства метадона.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
Во время обыска по месту жительства подозреваемой в пгт. Бородянка Киевской области обнаружили и изъяли 30 таблеток метадона.
Отмечается, что вывести на чистую воду нарушительницу удалось "благодаря бдительности местных жителей, которые сообщили правоохранительные органы о возможных фактах сбыта наркотиков".
"Задержанная должность прокурора никогда не занимала и на время предполагаемой противоправной деятельности в Офис Генерального прокурора не была переведена", – сказано в сообщении.
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