В Украине заработала услуга "е-малыш": оформить документы стало проще
Украинцам стала доступна услуга "е-малыш". Первой воспользовалась этим сервисом пара родителей в Харьковском городском перинатальном центре. Об этом сообщил "Урядовый портал".
"Мы объединили 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка, в одну. Теперь родители смогут непосредственно в роддоме получить ряд государственных услуг для родителей младенцев. Получить комплексную услугу можно будет также дома через интернет и в Центре предоставления админуслуг", – сказал премьер-министр Алексей Гончарук.
Отмечается, что теперь, вместо необходимых 37 документов, нужен всего один – заявление любого из родителей.
В течение января комплексная услуга "е-малыш" заработает еще в 10 городах: Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.
Напомним, что решение о запуске с 1 января 2020 года пилотного проекта "е-малыш" Кабмин принял в июле 2019 года. Он позволит молодым родителям без бюрократии получить от государства 10 базовых услуг, связанных с рождением ребенка. Речь идет о государственной регистрации рождения ребенка, регистрации места проживания ребенка, назначении государственных выплат при рождении ребенка, внесении сведений о ребенке в реестр пациентов, внесении сведений в реестр налогоплательщиков, выдаче удостоверений родителям многодетных семей, назначении помощи детям, которые воспитываются в многодетных семьях и другие важные услуги.
Как ранее сообщал Фокус:
- Киевские дети-сироты и лица с инвалидностью получат одноразовую материальную помощь.
- Семейные воспитатели детей-сирот получат повышенные выплаты с самого начала 2020 года.
- Многодетным семьям с тремя и более детьми будет выделяться помощь от государства на каждого ребенка.